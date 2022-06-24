Çökmenin olduğu alandaki isale hattının zarar görmesi sonucu mahalledeki bir şantiye ile bazı evleri su bastı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Büyükçekmece'de yoldaki çökme nedeniyle isale hattı zarar gördü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.