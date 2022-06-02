Büyükçekmece'deki feci kazada korkunç ayrıntı - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükçekmece'deki feci kazada korkunç ayrıntı

02.06.2022 11:27

Büyükçekmece'deki feci kazada korkunç ayrıntı Sürücünün daha önceden alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi Feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi Büyükçekmece'de dün yaşanan kazada ölü sayısı 3'e yükselirken gözaltına alınan sürücü Samet Tüfekçiler'in daha önceden...

Büyükçekmece'deki feci kazada korkunç ayrıntı

Sürücünün daha önceden alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi

Feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de dün yaşanan kazada ölü sayısı 3'e yükselirken gözaltına alınan sürücü Samet Tüfekçiler'in daha önceden ehliyetine alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulduğu, ilk yapılan testte ise kaza sırasında alkollü olmadığı öğrenildi.

Olay, dün Kumburgaz'da saat 16.50 sıralarında E-5 karayolu üzerinde gerçekleşmişti. Takla atarak yoldan çıkan araç, yol kenarındaki otobüs durağında bekleyen öğrencilerin arasında dalmıştı. Kazada 15 kişi yaralanırken ölü sayısı ise bu sabah 3'e yükseldi. Oğuzhan Kolver ve Mehmet Alp Güney'in ardından Murtaza Mardani isimli öğrencinin de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Feci kazada korkunç ayrıntı

Gözaltına alınan sürücü Samet Tüfekçiler'in daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu, ilk yapılan testte ise kaza sırasında alkollü olmadığı öğrenildi.

Büyükçekmece'deki feci kazada korkunç ayrıntı
Büyükçekmece'deki feci kazada korkunç ayrıntı
Büyükçekmece'deki feci kazada korkunç ayrıntı
Büyükçekmece'deki feci kazada korkunç ayrıntı

YORUMLAR
500
Büyükçekmece'deki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi Büyükçekmece'deki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi Büyükçekmece'deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Büyükçekmece'deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'deki feci kazada korkunç ayrıntı - Son Dakika


Son Dakika
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
14:38 Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi
14:34 Yunan Başbakanı Miçotakis'ten provokatif ziyaret! Erdoğan'ın "Anlaşmayı bozduk" tepkisinden sonra geldi
14:34 Sakarya'da bir anne tartıştığı oğlunu tüfekle vurduktan sonra intihar etti
14:18 Husumetli iki aile arasında çıkan arazi tartışmasında kan döküldü: Mermilerin havada uçuştuğu olayda baba yaralandı, oğlu öldü
14:08 Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti...
13:56 PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
13:44 Çoban, ses duyup kontrol etti, dev ayıyla göz göze geldi!
13:42 Ümraniye'de görüntülenen cinsel ilişki skandalıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
12:57 Rıza Çalımbay'a sürpriz teklif! Salah'ın hocası olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 14:51:12. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'deki feci kazada korkunç ayrıntı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement