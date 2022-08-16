Büyükçekmece'de etrafında drift yaptıran Damat'a ceza - Son Dakika
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Büyükçekmece'de etrafında drift yaptıran Damat'a ceza

16.08.2022 09:26

Büyükçekmece yol kapatarak 'damat' etrafında drift yapan sürücü ve damat yakalandı.

Büyükçekmece yol kapatarak 'damat' etrafında drift yapan sürücü ve damat yakalandı. Her iki şahsa toplam 9 bin 321 lira ceza yazılırken, ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

19 Mayıs Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar günü düğün konvoyunda yolu kapatan araç ve damadın etrafında drift yapılması haberleri üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik Ekipleri hareket geçti. Sivil Trafik Ekipleri kısa sürede araç plakasını ve şahısları tespit edip yakaladı. 34 DMT 043 plakalı aracın sürücüsü E.A.'ya trafiğe açık olan yolda drift yaptığı gerekçesiyle 9 bin 125 lira ceza kesildi. Ayrıca E.A.'nın ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Damat'a da ceza kesildi

Öte yandan ekipler yolun ortasında durup etrafında drift yapılan damat S.K.'ya yayaların trafiği tehlikeye düşürecek şekilde davranışta bulunduğu gerekçesiyle 196 lira idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de etrafında drift yaptıran Damat'a ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de etrafında drift yaptıran Damat'a ceza - Son Dakika
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