Büyükelçi Akseki, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
Büyükelçi Akseki, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Büyükelçi Akseki, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı
29.01.2026 18:16
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Akseki, AA'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akseki, AA'nın Bosna Hersek merkezli Boşnakça-Hırvatça-Sırpça-Karadağca (BHSC) servisini ziyaret ederek, burada AA muhabirleri ile sohbet etti.

Büyükelçi Akseki, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını tek tek inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" fotoğrafına oy veren Akseki, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" fotoğrafına oy veren Akseki, "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" karesini oyladı.

Akseki, yaptığı açıklamada, "Yılın Kareleri" oylamasını uzun zamandır takip ettiğini ve bunun dünyada da ilgiyle takip edildiğini söyledi.

Fotoğrafların hepsini uzun uzun incelediğini aktaran Akseki, "Her fotoğrafta büyük bir emek var. Her biri birbirinden güzel ama seçmek de zor." dedi.

Akseki, AA'yı ve foto muhabirlerini tebrik ederek, fotoğrafların tarihe bir not düştüğünü dile getirdi.

Gazze'de kardeşlerinin büyük acılar çektiğini kaydeden Akseki, "Kardeşlerimizin maruz kaldıkları acıları ortaya koyan ve birer tarihi belge niteliği olan çok değerli fotoğraflar çekilmiş. Ben de onlardan bir tanesini naçizane seçtim." ifadesini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Saraybosna, Diplomasi, Türkiye, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

