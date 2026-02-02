Büyükelçi Haq, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M Amanul Haq, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Haq, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Y.M.Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor" başlıklı fotoğrafına oy veren Haq, "Portre" kategorisinde Gerald Anderson'ın "Yüz aynası" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını seçen Haq, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafından yana oy kullandı.

Haq, "Doğal Yaşam ve Çevre" ile "Günlük Hayat" kategorilerini de inceleyerek, Harun Özalp'in "Hareket zamanı" ve Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğraflarına oy verdi.

Büyükelçi Haq, fotoğraf yarışmasının iç açıcı ve dokunaklı olduğu yorumunda bulunarak, bunun bir parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.