Son Dakika Haberleri: Büyükelçi Neziroğlu TİKA'nın desteklediği Hartum Ebe Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti
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Büyükelçi Neziroğlu TİKA'nın desteklediği Hartum Ebe Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti

7 saat önce

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından desteklenen TİKA Hartum Ebe Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından desteklenen TİKA Hartum Ebe Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Neziroğlu, Başkent Hartum'un Umdurman kentinde 400 öğrencinin eğitim gördüğü merkezdeki öğretmenler ve öğrencilerin taleplerini dinledi.

Yetkililerden bilgi alan İrfan Neziroğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Sudan'da başta sağlık olmak üzere farklı alanlardaki projelerinden bahsetti.

Büyükelçi Neziroğlu, Türkiye bursları hakkında da bilgi verdi.

AA muhabirine açıklama yapan Neziroğlu, "Sudanla her alanda olduğu gibi sağlık alanında da ciddi projelerimiz var. Bunlardan en önemlisi, Niyala'daki Sudan Türkiye Eğitim Araştırma Hastanesi. Sudan'ın en güçlü hastanelerinden. Öyle ki civar ülkelerden, Çad'dan, Libya'dan bile hasta kabul ediyor." dedi.

Büyükelçi Neziroğlu TİKA'nın desteklediği Hartum Ebe Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti

İrfan Neziroğlu, Türkiye, Hartum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:51 Kaynak: AA
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