Büyükelçi Ünal, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
22.01.2026 17:43
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, AA'nın 2025 Yılın Kareleri oylamasında fotoğrafları inceledi.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Ünal, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Ünal, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde oyunu, Ali Jadallah'ın Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinli çocuklara yardım sırasında çektiği fotoğrafa verdi.

Fotoğrafın çarpıcılığının, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye uygulanan abluka nedeniyle çocukların yaşadığı büyük zorlukları çok iyi anlattığını ifade eden Ünal, savaşta insancıl hukuka uyulması gerektiğini hatırlatan acı bir görüntü olduğuna dikkati çekti.

Ünal, "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın Suriye'nin İdlib kentindeki Kızılay yardımlarını konu alan "Her Yerde" başlıklı fotoğrafını seçti.

Ankara'da Dışişleri Bakanlığında yürüttüğü görevi sırasında İdlib'e yönelik Birleşmiş Milletler yardımlarının sadece insani değil aynı zamanda büyük bir siyasi müzakerenin konusu olduğunu, o dönemde bu yardımların Türkiye üzerinden Suriye'ye ulaştırılması için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Ünal, fotoğrafın ona bu çabaları hatırlattığını, Kızılayın üstün gayretlerini bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

"Sarmanla sarılan", "Kaptan", "Dolunaya inat" ve "Umut"

Büyükelçi Ünal'ın "Portre" özel kategorisindeki tercihi, Şebnem Coşkun'un, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Göztepe Semiha Şakir Huzurevi'nde kalan yaşlı bir kadını, orada besledikleri kedilerden biriyle çektiği "Sarmanla sarılan" başlıklı fotoğraf oldu.

Ünal, fotoğrafın yalnız insanlar ile yalnız kedilerin birbirlerine nasıl dost olabildiğini gösterdiğini, huzurevinin yaşlılarla birlikte 30 kediye yuva olmasını çok insancıl bulduğunu dile getirdi.

"Spor" kategorisinde oyunu Mustafa Hatipoğlu'nun A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem'in, Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki sayı sevincini yakaladığı "Kaptan" başlıklı fotoğrafa veren Ünal, Filenin Sultanları'nın geçen yıl Pekin'de düzenlenen Voleybol Milletler Ligi grup müsabakalarında Çin'i 3-2 mağlup ettiği, sonrasında Büyükelçiliği ziyaret ettiklerini aktardı.

Ünal'ın "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde seçimi, Özkan Bilgin'in "Dolunay'a İnat" başlıklı, Van'ın Gürpınar ilçesinde nesli koruma altındaki yaban keçilerini dağın ardından yükselen dolunayla birlikte karesine aldığı fotoğraf oldu. Ünal, fotoğrafın teknik ve estetik mükemmelliğini, yakalanması için gereken sabrı ve anın güzelliğini takdir ettiğini belirtti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Mahmud Hamda'nın "Umut" başlıklı, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki geçici barınma alanında bir çocuğun güvercinle oyun oynamasını görüntülediği fotoğrafı seçen Ünal, şunları kaydetti:

"Burada İsrail saldırganlığı devam ederken bir çocuğun güvercinle oyun oynaması, onunla vakit geçirmesi, insanların, çocukların en zor şartlarda bile hayvanlarla iyi ilişki kurduklarını, kurabildiklerini, kurmayı istediklerini gösteriyor. Belli ki ikisi de yalnız, ikisi de zor durumda ve birbirlerine arkadaş olmuşlar. Bu, bize hem insanlarla hayvanların zor durumdaki yoldaşlığını gösterirken hem de Gazze'deki zulmü bir kere daha hatırlatıyor."

Tüm fotoğrafların beğeniyi hak ettiğini vurgulayan Ünal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerini tebrik etti.???????

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Selçuk Ünal, Türkiye, Güncel, Dünya, Pekin, Son Dakika

