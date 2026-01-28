Büyükelçi Yılmaz'dan Maliye Bakanı Barniye'ye Ziyaret

(ANKARA) - Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Maliye Bakanı Yusir Barniye'yi ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Büyükelçi Dr. Nuh Yılmaz, Maliye Bakanı Yusir Barniye'yi ziyaret etti. Görüşmede finans/bütçe yönetimi alanında tecrübe paylaşımı, TCMB ve kamu bankalarımızın Suriyeli muhataplarıyla geliştirdiği diyalog ve mali işbirliğimizin ilerletilmesine yönelik çalışmalar ele alındı." denildi.