- Büyükelçi Yörük'ten Türkiye'nin Arnavutluk'ta depremzedeler için inşa ettirdiği konut projesine ziyaret- "Asırlar boyunca Arnavut kardeşlerimizin... - Son Dakika

- Büyükelçi Yörük'ten Türkiye'nin Arnavutluk'ta depremzedeler için inşa ettirdiği konut projesine ziyaret- "Asırlar boyunca Arnavut kardeşlerimizin...

17.02.2021 17:08

- Büyükelçi Yörük'ten Türkiye'nin Arnavutluk'ta depremzedeler için inşa ettirdiği konut projesine ziyaret "Asırlar boyunca Arnavut kardeşlerimizin hep yanında olduk" Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk'un Laç şehrinde Türkiye tarafından depremzedeler için inşa edilen...

- Büyükelçi Yörük'ten Türkiye'nin Arnavutluk'ta depremzedeler için inşa ettirdiği konut projesine ziyaret

"Asırlar boyunca Arnavut kardeşlerimizin hep yanında olduk"

TİRAN - Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk'un Laç şehrinde Türkiye tarafından depremzedeler için inşa edilen 522 konutun inşaatında incelemelerde bulunarak, "Asırlar boyunca Arnavut kardeşlerimizin hep yanında olduk" dedi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk'un kuzeyinde bulunan Laç şehrinde Kurbin Belediye Başkanı Majlinda Cara ile bir araya geldi. Belediye binasında gerçekleştirilen görüşme sonrasında Büyükelçi Yörük ile Belediye Başkanı Cara, Türkiye tarafından depremzedeler için inşa edilmekte olan 522 konutun inşaatına geçti. Burada incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yapan Belediye başkanı Cara, "Büyükelçi Yörük bu şantiyede yapılan değişiklikler ile çalışmaların hızını görüyor. Artık çalışmalar iyi bir düzeye yükseldi. Apartmanların büyük kısmı tamamlanmak üzere. Dileriz belirlenen zamana kadar yetiştiririz. Zira hem Türk hükümeti hem de TOKİ bu çalışmaların bitmesine yönelik vatandaşlara bir tarih verdi" diye konuştu. Tüm yatırımdan memnun olduklarını söyleyen Cara, yapılan çalışmaların kalitesinden, Türk şirketinin gösterdiği özen ve tüm çalışmalarına dair verdiği garantiden ötürü teşekkürlerini sundu.

"Laç şehrine farklı bir boyut kazandıracak"

İnşaat alanında tam kapasiteyle çalışmaların sürdüğünü ifade eden Cava, "Bu şantiyede üç vardiya halinde çalışmalar yapılıyor. Bu nedenle çok yakın bir zamanda Kurbin halkına anahtar tesliminin yapılacağına dair inancım tamdır. Bu proje sadece 26 Kasım depreminde evlerini kaybeden ailelere ev vermeyecek, aynı şekilde Laç şehrine farklı bir boyut kazandıracak. Bu bir örnek mahalle ve dolayısıyla da farklı bir gelişim sürecinden geçecek" dedi.

Laç şehrini ziyaret etmekten ve Belediye Başkanı Cava ile görüşmekten memnun olduğunu ifade eden Büyükelçi Yörük ise depremzedeler için inşa edilen konutların temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığını hatırlattı. Yörük, projenin yaklaşık 2 ay içinde geldiği noktanın taktire şayan olduğunu belirtti. Projenin 3 etaba ayrıldığını söyleyen Yörük, birinci ve ikinci bölümlerin vatandaşların evlerinden oluştuğunu, 3. bölümün ise ticari kısımlardan ve bir okuldan oluştuğunu ifade etti. Kaba inşaatın Mayıs ayının sonuna doğru bitmesinin beklediğini belirten Yörük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söz verdiği gibi tamamının Ağustos ayında bitmesini beklediklerini dile getirdi.

"Biz asırlar boyunca Arnavut kardeşlerimizin hep yanında olduk"

Toplam 522 konutta yaklaşık 2 bin 500 kişiye barınma imkanı sunacaklarını vurgulayan Yörük, "Bildiğiniz gibi Türkiye'nin Arnavutluk'taki projeleri artıyor. Buradaki temaslarımızı tamamladıktan sonra Fier kentine geçeceğiz. Fier kentinde de şu an inşaatı başlamış olan bölge hastanesini gezeceğiz. Biz asırlar boyunca Arnavut kardeşlerimizin hep yanında olduk. Bugün de onlarla omuz omuza daha iyi bir geleceğe doğru yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

- Büyükelçi Yörük'ten Türkiye'nin Arnavutluk'ta depremzedeler için inşa ettirdiği konut projesine ziyaret- Asırlar boyunca Arnavut kardeşlerimizin...
- Büyükelçi Yörük'ten Türkiye'nin Arnavutluk'ta depremzedeler için inşa ettirdiği konut projesine ziyaret- Asırlar boyunca Arnavut kardeşlerimizin...
- Büyükelçi Yörük'ten Türkiye'nin Arnavutluk'ta depremzedeler için inşa ettirdiği konut projesine ziyaret- Asırlar boyunca Arnavut kardeşlerimizin...
- Büyükelçi Yörük'ten Türkiye'nin Arnavutluk'ta depremzedeler için inşa ettirdiği konut projesine ziyaret- Asırlar boyunca Arnavut kardeşlerimizin...
- Büyükelçi Yörük'ten Türkiye'nin Arnavutluk'ta depremzedeler için inşa ettirdiği konut projesine ziyaret- Asırlar boyunca Arnavut kardeşlerimizin...
- Büyükelçi Yörük'ten Türkiye'nin Arnavutluk'ta depremzedeler için inşa ettirdiği konut projesine ziyaret- Asırlar boyunca Arnavut kardeşlerimizin...
- Büyükelçi Yörük'ten Türkiye'nin Arnavutluk'ta depremzedeler için inşa ettirdiği konut projesine ziyaret- Asırlar boyunca Arnavut kardeşlerimizin...
- Büyükelçi Yörük'ten Türkiye'nin Arnavutluk'ta depremzedeler için inşa ettirdiği konut projesine ziyaret- Asırlar boyunca Arnavut kardeşlerimizin...
- Büyükelçi Yörük'ten Türkiye'nin Arnavutluk'ta depremzedeler için inşa ettirdiği konut projesine ziyaret- Asırlar boyunca Arnavut kardeşlerimizin...
- Büyükelçi Yörük'ten Türkiye'nin Arnavutluk'ta depremzedeler için inşa ettirdiği konut projesine ziyaret- Asırlar boyunca Arnavut kardeşlerimizin...
- Büyükelçi Yörük'ten Türkiye'nin Arnavutluk'ta depremzedeler için inşa ettirdiği konut projesine ziyaret- Asırlar boyunca Arnavut kardeşlerimizin...
- Büyükelçi Yörük'ten Türkiye'nin Arnavutluk'ta depremzedeler için inşa ettirdiği konut projesine ziyaret- Asırlar boyunca Arnavut kardeşlerimizin...
- Büyükelçi Yörük'ten Türkiye'nin Arnavutluk'ta depremzedeler için inşa ettirdiği konut projesine ziyaret- Asırlar boyunca Arnavut kardeşlerimizin...

Ahmet Yörük, Büyükelçi, Türkiye, Tiran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Büyükelçi Yörük'ten Türkiye'nin Arnavutluk'ta depremzedeler için inşa ettirdiği konut projesine ziyaret- 'Asırlar boyunca Arnavut kardeşlerimizin... - Son Dakika


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