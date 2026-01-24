Büyükgümüş'ten Özel'e Sert Yanıt - Son Dakika
Büyükgümüş'ten Özel'e Sert Yanıt

24.01.2026 23:16
Büyükgümüş, Özel'in Yalova mitingindeki iddialarına tepki gösterdi ve eleştirilerini sıraladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Yalova mitingindeki iddialarına tepki göstererek, "Tabii, partisine, fikrine ve gündemine hakim olamadığı için bu eksikliklerini, Sayın Kurum'a hakaret ederek ve akla ziyan şekilde meydanda 'yuhalatarak' aşmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Büyükgümüş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in rant şebekesini aklamak için başlattığı miting serisine Yalova'dan devam ettiğini belirtti.

Özel'in, yalan, iftira ve öfke nöbetleriyle siyaset yapmasa şehrin güzelliklerini daha iyi hissedebileceğini dile getiren Büyükgümüş, "Anlaşılan o ki Sayın Özel, bütçe görüşmelerinde CHP'li milletvekillerinin hakkı teslim ederek Bakanımız Sayın Murat Kurum'u tebrik etmelerine hayli içerlemiş. Tabii, partisine, fikrine ve gündemine hakim olamadığı için bu eksikliklerini, Sayın Kurum'a hakaret ederek ve akla ziyan şekilde meydanda 'yuhalatarak' aşmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Yürütülen çalışmalarla ve yeni fikirlerle Yalova'daki tüm belediyelerin her zaman yanında olduklarını bildiren Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"CHP'li Yalova Belediyesi döneminde kentsel dönüşümün önünü açacak kararlar Meclisten oy birliğiyle geçmişken, Yalova'mızda kentsel dönüşüm uygulamaları bizzat TOKİ tarafından yürütülürken, Yalova Belediyesiyle koordineli şekilde Bakanlığımız kentsel dönüşüm için uygun finansman amacıyla uluslararası görüşmeler yaparken, Sayın Murat Kurum için kentsel dönüşümü engelliyor demek kendi arkadaşlarını dahi dinlemeden yaşadığı öfke nöbetlerini siyaset sanmaktır. Bizim de Sayın Bakanımızın da hem kapısı hem gönlü Yalova'ya hizmet için her zaman sonuna kadar açıktır."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Yalova, Son Dakika

