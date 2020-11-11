Büyükkılıç çiftinden vefa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte AK Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Necmiye Büyükkılıç, AK Parti Kadın Kolları'nda yer alan ve ana kademeye görevlendirilen dört kadına vefa örneği göstererek şimdiye kadar yaptıkları çalışmalardan dolayı çiçek verdi ve yeni görevlerinde başarılar diledi.

AK Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Necmiye Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve başkanların eşleri katıldı.

Toplantıda konuşma yapan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşinin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan her daim yanımızda olan İl Başkanımız Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve Kocasinan, Melikgazi Belediye Başkanlarımızın önderliğinde yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Gerçekten yanımızda olduklarından dolayı teşekkür ediyorum. Pandemi dolayısıyla yaptığımız toplantılarımızı maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak yapıyoruz. Bugün burada yaptığımız toplantının bir önemi de aramızdan ana kademelere geçen yönetim kurulu arkadaşlarımız var. Her zaman söylüyorum kadın kolları olarak yönetimlerimizde, görev alan bütün arkadaşlarımızla bizler partimizin davasını yaparken, diğer taraftan da siyasetçi kadın yetiştiriyoruz. Bu siyasetçi kadınlarımızı ana kademeye taşıdık. Onları bugün burada tebrik etmek için bir araya geldik."

Başkan Büyükkılıç'ın eşi Necmiye Büyükkılıç, toplantının ardından AK Parti Kadın Kolları'nda yer alan ve ana kademeye görevlendirilen dört kadına vefa örneği göstererek çiçek vererek teşekkür etti, yeni görevlerinde başarılar diledi. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin de, Başkan Büyükkılıç'ın başarılarının ardında Necmiye Büyükılıç'ın imzası olduğunu belirterek, Başkan Büyükkılıç adına Dr. Necmiye Büyükkılıç'a çiçek verdi. - KAYSERİ