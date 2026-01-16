Büyükkılıç İldem'de Esnafla Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İldem bölgesindeki bir alışveriş merkezini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ortak akıl ve istişareye dayalı yerel yönetim anlayışını mahalle, sokak ve alışveriş mekanlarına taşıyan Büyükkılıç, ticaretin şehri Kayseri'de hem esnafla hem de vatandaşlarla sık sık bir araya geliyor.

Bu kapsamda İldem bölgesindeki bir alışveriş merkezini ziyarete giden Büyükkılıç, proje, yatırım ve çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgiler verdi, onların talep, görüş ve temennileri dinledi.

Büyükkılıç, gençlere Zecorner Kayserispor atkısı hediye ederek, hatıra fotoğrafı çekindi.