Son Dakika Haberleri: Büyükkılıç: "Mimar Sinan Belediyeler Birliği Kurulacak"

Büyükkılıç: "Mimar Sinan Belediyeler Birliği Kurulacak"

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan'a verilen öneme istinaden Kayseri için bir kazanç ve hatta ülkemiz için bir marka olan Mimar Sinan için bir çok projeyi gerçekleştireceklerini söyledi.

Büyükkılıç:
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan'a verilen öneme istinaden Kayseri için bir kazanç ve hatta ülkemiz için bir marka olan Mimar Sinan için bir çok projeyi gerçekleştireceklerini söyledi.

Mimar Sinan'nın eserlerinin birçoğunun günümüzün teknik ve teknoloji ile çözülmeye çalışıldığını bu açıdan bu dahi mimarı her vesile gündeme getireceklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan'ın 372 yapıyı bizzat yaptığını ve 400 civarındaki yapıya döneminde inşasına onay verdiğini kaydetti.

Mimar Sinan'ın eserlerinin üç kıta da yer aldığını ve birçok şehirde han, hamam, cami, medrese, imarethane, külliye, köprü, su kemerleri gibi eserleri ile adeta bu toprakları nakış gibi işlediğini ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan eserleri olan şehirler arasında kültür, sanat, mimari ve soysal dayanışma oluşturmak için Mimar Sinan Belediyeler Birliği'nin kurulacağını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:03 Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, belediye başkan adayı, Mimar Sinan, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener: Mersin'de Yeni Bir İsimle Seçime Gireceğiz İmamoğlu: Öğrencilere Aylık Akbil 50 TL, 25 Yaş Altına Ulaşım Yüzde 40 İndirimli Olacak

Önce Taciz, sonra Tokat! Kadın Öğretmene Saldırı Kamerada Magandanın Ambulansa Yol Vermeme Çabası Kameraya Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 12:04:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükkılıç: "Mimar Sinan Belediyeler Birliği Kurulacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]