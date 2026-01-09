Büyükkılıç'tan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Büyükkılıç'tan Gazeteciler Günü Mesajı

Büyükkılıç\'tan Gazeteciler Günü Mesajı
09.01.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, gazetecilerin önemine vurgu yaptı ve kutladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsuru ve vicdanı olduğunu belirterek, tüm basın emekçilerinin gününü kutladı.

Basının doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla vatandaşın sesi olmaya devam ettiğini dile getiren Büyükkılıç, basının yalnızca haber aktaran bir mecra değil, aynı zamanda toplumsal bilinç ve demokrasi kültürünün gelişmesinde etkin bir güç olduğuna dikkati çekti.

Büyükkılıç, basının halkın gözü, kulağı ve vicdanı olduğunu vurlayarak, "Demokratik ve şeffaf yönetim anlayışının en önemli paydaşlarından biri olan medya, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenmektedir. Basın, demokrasinin vicdanıdır. Yöneticisinden muhabirine, kameramanından editörüne kadar tüm basın camiasının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Gazeteciler Günü, Yerel Haberler, Demokrasi, Kayseri, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükkılıç'tan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
AK Parti’ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt
Avrupa ülkesinde deprem 68 bin 500 şirket resmen iflas etti Avrupa ülkesinde deprem! 68 bin 500 şirket resmen iflas etti
Görüntü Sabiha Gökçen’den Uçak pistin üzerinde askıda kaldı Görüntü Sabiha Gökçen'den! Uçak pistin üzerinde askıda kaldı
5-0’lık maçın önüne geçen kare 5-0'lık maçın önüne geçen kare
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

11:27
Çılgın teklif Fenerbahçe, Lookman’ı almaya gidiyor
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
11:04
Galatasaray mı Fenerbahçe mi İşte Olimpiyat Stadı’nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
09:57
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 11:41:22. #7.11#
SON DAKİKA: Büyükkılıç'tan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.