Büyükkılıç ve Çopuroğlu'ndan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç ve Çopuroğlu, vatanın birliği ve bütünlüğünü korumak için canlarını feda eden şehitler Taha Uluçay, Onur Sönmez ve İlhan Odabaşı'nın ailelerini ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Ziyaret sonrası konuşan Büyükkılıç, şehitlerin aziz hatıralarını andıklarını belirterek, "Ben şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar inşallah bizler için şefaatçı olur diye de buradan paylaşıyorum. Bizlere bu talimatı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve değerli il başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu da tüm ilçelerde, belediye başkanları ve ilçe başkanları nezdinde şehit ailelerini tek tek ziyaret edeceklerini aktardı.

Ziyaretlerde Büyükkılıç tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.