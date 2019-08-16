Son Dakika Haberleri: Büyükler Badminton Dünya Şampiyonası Basel'de başlıyor
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Büyükler Badminton Dünya Şampiyonası Basel'de başlıyor

13 dakika önce

Badmintonda Total BWF Dünya Şampiyonası 19-25 Ağustos tarihleri arasında İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleşecek.

Büyükler Badminton Dünya Şampiyonası Basel'de başlıyor, System.String[]

Badmintonda Total BWF Dünya Şampiyonası 19-25 Ağustos tarihleri arasında İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleşecek.
Dünya klasmanı doğrultusunda 384 sporcunun davet edildiği şampiyonaya Türkiye, tek bayanlar kategorisinde Neslihan Yiğit ve Aliye Demirbağ, tek erkekler kategorisinde Emre Lale ve çift bayanlar kategorisinde Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci ile katılıyor.
Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, şampiyona öncesi yaptığı açıklamada, "Basel'de gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonası sporcularımız için iyi bir kota puan müsabakası olacak. Müsabakada alacakları puan ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kota yolunda ilerlemiş olacaklar. Dünya sıralamasında çok üst sıralarda yer alan güçlü sporcular ile karşılaşmış olacaklar. Dünya şampiyonasında derece beklentimiz olmasa da iyi puan almalarını hedefliyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alma yolunda sporcularımıza başarılar diliyorum "dedi.


Dünya Şampiyonası, İsviçre, Basel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:04 Kaynak: DHA
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