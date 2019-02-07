Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hıdır, Menteşe'de

AK Parti Muğla
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır
, Menteşe
ilçesinde incelemelerde bulundu.
Hıdır, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Eray Çiçek ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Topbaş ile Saburhane Mahallesi'nde tarihi Muğla evleri, Saburhane Deresi ve Değirmendere
Kanyonu gezdi.
Burada vatandaşlarla da görüş alIşverişinde bulunan Hıdır, kanyondaki değirmenden itibaren piknik ve yeşil alanların planlanabileceğini dile getirdi.
Kanyondaki yürüyüş yolu ile Saburhane'nin tarihi kentsel dokusunun korunarak öne çıkarılacağı, konut restorasyonları ile daha sağlıklı yaşanabilir bir habitat oluşturulacağını anlatan Hıdır, bu çalışmalar için çözüm üreteceklerini ifade etti.
Sıkıntılarını dinlediği vatandaşların özellikle doğalgaz, sağlık ocağı ve dolmuş hattı talebinde bulunduğunu vurgulayan Hıdır, şunları söyledi:
"Bugün Muğla'nın kalbi Saburhane'de olmak, buradan güzel Muğla'mıza bakmak bizleri mutlu kıldı. Değirmedere Kanyonu'nda yapılacak düzenleme ile bu keyfi sadece Muğlalı vatandaşlarımız değil dünyanın dört bir yanından çevre ilçelerimize gelen turistler de tadabilir dedik ve bunun hayalini kurduk, yüzümüz güldü. Özellikle Mimarlık Fakültesi ve Hukuk Fakültesini, merkeze taşımayı planladığımız Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
öğrencileri ve çalışanlarının kente entegre olması hususunda da burada yapılacak düzenlemelerin önem arz edeceğini düşünüyorum."
Hıdır, Hacı Rüstem, Müştak Bey, Karşıyaka
Mahallesi sakinleri için Kışla Parkı içerisinde yer alan Aile Hekimliğine ulaşmanın zor geldiğini öğrendiğini anlatarak, sıkıntıların giderilmesi için İl Sağlık Müdürü ile görüşeceğini kaydetti.
Ziyaret ettiği tüm ilçelerde sadece vatandaşların sorunlarını dinlediklerini belirten Hıdır, "Böylece oluşturacağımız bilgi havuzunu işin ehilleri ile masaya yatırıp projelerimizi bu sayede hazırlayacağız. Sorunu yaşayandan alıp, çözümü biline sormak ana gayemiz olacaktır. Bundan da Muğla'mız kazanacaktır." dedi.