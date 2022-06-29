Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, gazi Eraslan'ı hastanede ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, gazi Eraslan'ı hastanede ziyaret etti

29.06.2022 15:15
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, gazi Eraslan'ı hastanede ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören sözleşmeli er İsmet Eraslan'ı ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören sözleşmeli er İsmet Eraslan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4 yıl önce Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gazi olan Eraslan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Büyükkılıç, 28 yaşındaki gazi ile ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastane yetkililerinden bilgi alan Büyükkılıç, gazinin annesi Özlem Eraslan ile bir süre sohbet ederek, istek ve taleplerini sordu.

Gazi annesi Eraslan da "Siz bizim manevi olarak yanımızda olun yeter. 4 yılda hastanede çok yattık, hiç kimseden bir gün daha incinmedik. Herkes hakkını helal etsin, siz de hakkınızı helal edin. Devletimiz hiçbir şekilde eksik bırakmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız da takip ediyor, çok şükür hiçbir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç ise "Biz sizlerden helallik diliyoruz, bizim sizlerin duasına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu. Büyükkılıç, hastanede tedavi gören diğer hastaları da ziyaret etti.

YORUMLAR
500
Başkan Büyükkılıç'tan Başhekim Koyuncu'ya 'hayırlı olsun' ziyareti Başkan Büyükkılıç'tan Başhekim Koyuncu'ya 'hayırlı olsun' ziyareti Son Dakika | Başkan Büyükkılıç: 'Sizlerin dava aşkına dünya insanlığının ihtiyacı var' Son Dakika | Başkan Büyükkılıç: 'Sizlerin dava aşkına dünya insanlığının ihtiyacı var'
Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Şehir Hastanesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, gazi Eraslan'ı hastanede ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
14:57 Selden arda kalan manzara! Binaya girmek için karyoladan köprü yaptılar
14:47 Asgari ücrete ara zammın belirleneceği toplantı için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri masaya oturdu
14:35 Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı
14:31 Eski eşinin yayınladığı videoyla tepkilerin odağına gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinden istifa etti
14:23 "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" açıklaması yapan Melih Gökçek ilk kez konuştu: Demek ki trollenebiliyorum
14:22 Nihat Doğan, yıllar önce neden Orhan Gencebay'a küstüğünü anlattı: Benim yerime Volkan Konak'ı seçti
14:16 Almanya İçişleri Bakanı Faeser: Havalimanlarındaki personel eksikliği sebebiyle Türkiye'den geçici personel alınmasına imkan veriyoruz
14:08 Bağcılar'da korkunç ölüm: Parktan dönerken dedesinin elini bırakıp koşan 3 yaşındaki Emirhan, çöp kamyonunun altında kalıp hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 15:25:51. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, gazi Eraslan'ı hastanede ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement