Başkan Demir'den personele forma hediyesi - Son Dakika

Başkan Demir'den personele forma hediyesi

23.12.2020 16:23
Başkan Demir'den personele forma hediyesi, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, SAMULAŞ A.Ş. bünyesinde 10. yılını dolduran personelleri ödüllendirdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, SAMULAŞ A.Ş. bünyesinde 10. yılını dolduran personelleri ödüllendirdi. 123 çalışana teşekkür belgesi takdim eden Başkan Demir, Samsunspor forması hediye etti.

SAMULAŞ A.Ş., kuruluşunun 10. Yılında personelini ödüllendirdi. Hem tramvaylarda hem de otobüslerde halka konforlu ulaşım imkanı sunan SAMULAŞ, her geçen gün kalitesini artırıyor. Personellerinin özverisiyle kurum önemli başarılara imza atarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de emektar çalışanlarını unutmadı. Hattın hizmete girdiği günden itibaren gecesini gündüzüne katarak 10. yılını dolduran personelleri belediyeye davet eden Başkan Demir, 123 çalışanı teşekkür belgesiyle onurlandırdı. Başkan Demir ayrıca Samsunspor forması hediye ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı'nın da katıldığı programda duygularını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, tüm çalışanlara teşekkür etti. SAMULAŞ' ın günde ortalama 100 bin kişiye yolculuk hizmeti verdiğini hatırlatan Başkan Demir, "Üstün teknolojik alt yapısı, donanımlı, iyi eğitilmiş sizlerle gece gündüz demeden halkımıza sağlıklı ulaşım hizmeti veriyoruz. Bu anlamda emeğiniz çok büyük. Biz de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizdeki ulaşım yatırımlarına ve hizmetlerine devam edeceğiz" dedi.

SAMULAŞ kaliteli kent yaşamı, mutlu, huzurlu insanların hayat sürdüğü büyükşehir olma misyonuna çok önemli katkılar sunduğunu söyleyen Başkan Demir, "Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SAMULAŞ, tüm olumsuzlukların üstesinden gelerek, modern ulaşım alanında belirlenen hedefler ve ilkeler doğrultusunda Samsunlulara en iyi hizmeti sunmayı, şehrine değer katmayı bundan böyle de sürdürecektir" diye konuştu. - SAMSUN

Başkan Demir'den personele forma hediyesi
Başkan Demir'den personele forma hediyesi
Başkan Demir'den personele forma hediyesi

Mustafa Demir, Enver Sedat, Samsunspor, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Demir'den personele forma hediyesi - Son Dakika


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