Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan final haftasında üniversite öğrencisine jest - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan final haftasında üniversite öğrencisine jest - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan final haftasında üniversite öğrencisine jest

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, zorlu sınav haftası ders çalışan bir üniversite öğrencisinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım üzerine evine tatlı gönderdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan final haftasında üniversite öğrencisine jest, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, zorlu sınav haftası ders çalışan bir üniversite öğrencisinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım üzerine evine tatlı gönderdi.

Twitter'da bir kullanıcı, kendi hesabından Yılmaz'ı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesini etiketleyerek tatlı istedi.

Final haftası öncesi öğrencinin isteği, Yılmaz'ın talimatıyla belediye ekipleri tarafından hemen yerine getirildi.

Üniversiteli genç kız ile iletişime geçen ekipler, süt, tatlı ve ayran dolu paketi verilen adrese ulaştırdı.

Öğrenci daha sonra yine sosyal medya hesabından, "Güzel hediyeleriniz için Başkan Yücel Yılmaz'a ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum." notunu paylaştı.

Yılmaz da "Afiyet olsun gençler, her zaman yanınızdayım. Allah zihin açıklığı versin. Derslerinizde başarılar dilerim." yanıtını verdi.

Yücel Yılmaz, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:44 Kaynak: AA
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