Büyükşehir Belediyesi'nden Karapınar'a Z kütüphane

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi'ne Z-Kütüphane hediye edildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından hediye edilen ve 2 bin 600 civarında kitabın bulunduğu kütüphane öğretmen ile öğrencilerce ilgi gördü.

Okul Müdürü Ünal Cesur, öğrencilerin aradıkları bilgiye daha rahat ulaşabilecekleri modern bir kütüphaneye kavuştuklarını söyleyerek, "Kütüphaneden fazlası olan z-kütüphanelerde öğrencilerimiz yaşlarına uygun renkli bir ortamda, hem okuyup hem de hayal dünyalarını geliştirme fırsatı yakalayabilir. Bu kütüphane geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ufuklarının açılması ve kaynak noktasında büyük katkı sağlayacaktır." dedi.