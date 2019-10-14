Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi'nden Karapınar'a Z kütüphane
Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi'nden Karapınar'a Z kütüphane

Büyükşehir Belediyesi'nden Karapınar'a Z kütüphane

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi'ne Z-Kütüphane hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden Karapınar'a Z kütüphane, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi'ne Z-Kütüphane hediye edildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından hediye edilen ve 2 bin 600 civarında kitabın bulunduğu kütüphane öğretmen ile öğrencilerce ilgi gördü.

Okul Müdürü Ünal Cesur, öğrencilerin aradıkları bilgiye daha rahat ulaşabilecekleri modern bir kütüphaneye kavuştuklarını söyleyerek, "Kütüphaneden fazlası olan z-kütüphanelerde öğrencilerimiz yaşlarına uygun renkli bir ortamda, hem okuyup hem de hayal dünyalarını geliştirme fırsatı yakalayabilir. Bu kütüphane geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ufuklarının açılması ve kaynak noktasında büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Karapınar, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:26 Kaynak: AA
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