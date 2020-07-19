Büyükşehir Belediyesi'nden meyve üreticisine destek - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi'nden meyve üreticisine destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 'Akdeniz Meyve Sineği' ne karşı üreticilere önemli bir destek verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 'Akdeniz Meyve Sineği' ne karşı üreticilere önemli bir destek verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından kimyasal kullanmadan sinek sorununu ortadan kaldıracak, meyvenin verimini ve kalitesini arttıran 'Biyoteknik Mücadele Tuzaklar' üreticilere dağıtıldı.

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Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından üreticilere Akdeniz meyve sineği kitlesel yakalama tuzağı dağıtıldı. Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ve üreticilerin katıldığı törenle 100 çiftçiye bin 880 adet meyve sineği tuzağı teslim edildi. İlkadım İlçesi Çatalarmut Mahallesi'nde yapılan dağıtım töreninde konuşan Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, tuzakların yıllık 2 bin tonun üzerinde meyve üretimi yapan üreticilere dağıtıldığını söyledi.


Akdeniz meyve sineğinin verdiği zararın büyük bir ekonomik kayba neden olduğunu belirten Özdemir, doğal dengenin korunması için bu tür mücadele yönteminin tercih edildiğini ifade ederek, şunları söyledi:


"İlkadım ve Atakum ilçelerimizde meyve üretimi yapan üreticilerimize Akdeniz meyve sineği tuzaklarının dağıtımını yaptık. Tüm üreticilerimize verimli ve bol bereketli bir yıl diliyorum. Geçen yıl dağıtımı yapılan bu tuzaklar sayesinde üretimde yaşanan 3 milyon TL zararın önüne geçilmişti. Bu yıl da aynı başarının sağlanması için tuzakları üreticilerimize dağıttık. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacağız."


Üreticilerle daima istişare halinde olduklarını söyleyen Tarım İl Müdürü İbrahim Sağlam ise desteklerinden dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir' e teşekkür etti. - SAMSUN

Akdeniz, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 18:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir Belediyesi'nden meyve üreticisine destek - Son Dakika Ekonomi
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