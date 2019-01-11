Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi, Talas Gençlik Merkezi'nde Kayseri ve Türkiye'nin Geleceğine Etki Edecek...

Büyükşehir Belediyesi, Talas Gençlik Merkezi'nde Kayseri ve Türkiye'nin Geleceğine Etki Edecek...

48 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Talas Gençlik Merkezi ile gençlerin gelişimine önemli ölçüde katkı veriyor.

Büyükşehir Belediyesi, Talas Gençlik Merkezi'nde Kayseri ve Türkiye'nin Geleceğine Etki Edecek..., System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Talas Gençlik Merkezi ile gençlerin gelişimine önemli ölçüde katkı veriyor. Talas Gençlik Merkezi öğrencilerinin sadece derslerinde değil her alanda daha donanımlı olması için bir dizi etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Eski Amerikan Koleji'ni Talas Gençlik Merkezi haline getirerek geleceğimiz olan gençler için önemli imkanlar sundu. KAYMEK bünyesindeki Talas Gençlik Merkezi, başarılı lise öğrencilerini kampa alarak öğrencilerin her alanda gelişimine katkı veriyor.

Gençlik merkezi öğrencilerinin sosyal ve kültürel anlamda da en iyi şekilde yetişmeleri için tecrübe paylaşımı etkinlikleri de gerçekleştiriliyor. Bu anlamda ilimize gelen ya da ilimizde görev yapan bürokratlar, yazarlar, akademisyenler ve alanlarındaki uzman kişilerle zaman zaman bir araya gelen öğrenciler bu kez de Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven ile buluştular. İl Müftüsü Şahin Güven, gençlere tecrübelerini anlattı ve hayata dair görüşlerini paylaştı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:09 Kaynak: İHA

Şahin Güven, Kayseri, Talas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı! Son Dakika! Televizyon Taksit Sayısı Artırıldı

Halkbank'ın Esnaf Kredisinin Detayları Belli Oldu! 100 Bin TL'ye Kadar Sıfır Faizle Kredi Verilecek Şeyma Subaşı ile Aşk Yaşadığı iddia Edilen Fransız DJ Guido, İlk Kez Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 11:57:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesi, Talas Gençlik Merkezi'nde Kayseri ve Türkiye'nin Geleceğine Etki Edecek...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]