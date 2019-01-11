Büyükşehir Belediyesi, Talas Gençlik Merkezi'nde Kayseri ve Türkiye'nin Geleceğine Etki Edecek...
48 dakika önce
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Talas Gençlik Merkezi ile gençlerin gelişimine önemli ölçüde katkı veriyor.
Kayseri
Büyükşehir Belediyesi, Talas
Gençlik Merkezi ile gençlerin gelişimine önemli ölçüde katkı veriyor. Talas Gençlik Merkezi öğrencilerinin sadece derslerinde değil her alanda daha donanımlı olması için bir dizi etkinlikler gerçekleştiriliyor.
Büyükşehir Belediyesi Eski Amerikan Koleji'ni Talas Gençlik Merkezi haline getirerek geleceğimiz olan gençler için önemli imkanlar sundu. KAYMEK bünyesindeki Talas Gençlik Merkezi, başarılı lise öğrencilerini kampa alarak öğrencilerin her alanda gelişimine katkı veriyor.
Gençlik merkezi öğrencilerinin sosyal ve kültürel anlamda da en iyi şekilde yetişmeleri için tecrübe paylaşımı etkinlikleri de gerçekleştiriliyor. Bu anlamda ilimize gelen ya da ilimizde görev yapan bürokratlar, yazarlar, akademisyenler ve alanlarındaki uzman kişilerle zaman zaman bir araya gelen öğrenciler bu kez de Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven
ile buluştular. İl Müftüsü Şahin Güven, gençlere tecrübelerini anlattı ve hayata dair görüşlerini paylaştı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:09 Kaynak: İHA
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