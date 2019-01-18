Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediyesinden Personeline "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi"

Büyükşehir Belediyesinden Personeline "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi"

14 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi arasında imzalanan protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik Ekim ayında başlatılan "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden Personeline
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi arasında imzalanan protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik Ekim ayında başlatılan "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, uzman eğitmenler eşliğinde kurum personeline yönelik düzenlediği seminer ve eğitim programlarına hız kesmeden devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi arasında imzalanan protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik Ekim ayında başlatılan "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" tamamlandı. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişmesi amacıyla verilen eğitimlerde çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, ilk yardım, tütün ürünlerinin zararları, yangından korunma yöntemleri, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, iş yeri temizliği ve düzeni ayrıntılı olarak anlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları dahil olmak üzere yaklaşık 2 bin 600 personel eğitime tabi tutuldu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:50 Kaynak: İHA

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