Büyükşehir can dostlara mama desteğini sürdürüyor - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs salgını dolayısıyla başkentte yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğini aralıksız sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri sadece merkezde değil ilçelerdeki barınak ve parklarda yaşayan sokak hayvanlarına, göl ve göletlerde yaşayan su kuşları ve kanatlı hayvanlara yönelik besleme ve mama desteği çalışması yapılıyor.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, doğal yaşam ortamlarında gıda sıkıntısı yaşamamaları için sokak ve yaban hayvanlarına mama desteğini artırdı.



Çubuk Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Besleme Alanı'nda bulunan köpekler için 500 kilo mama desteği sağlanırken, Sağlık İşleri Müdürü ve Veteriner Mehmet Akif Topçu, barınakta bulunan köpeklere yapılan mama yardımı için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Topçu, "Doğal yaşam alanında bulunan hayvanlarımıza destek vermek için Büyükşehir ekipleri geldi. İlerleyen günlerde bu desteklerin artarak devam edeceğini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.



Can dostlara yaz-kış besleme



Doğada yaşayan tüm canlılara yaz-kış gıda desteğinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, göl ve göletlerde yaşayan su kuşları ve kanatlı hayvanları da unutmadı. Hem şehir merkezinde hem de ilçelerde yoğun bir besleme çalışması gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri; Mogan Gölü'nden Göksu Parkı'na, Tuz Gölü'nden Mavi Göl'e, Karagöl'den Çubuk-1 Barajı ve Eymir Gölü'ne kadar başkentin birçok noktasında yiyecek bulmakta zorlanan su kuşları için toplam 6 ton yemleme çalışması yaptı. - ANKARA