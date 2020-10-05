Büyükşehir, daha yeşil bir Manisa için çalışıyor - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Selendi'de Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan peyzaj alanlarında incelemede bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda, kente yeni yeşil alanlar kazandırmak amacıyla çalışmalara devam ettiklerini belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, yaptığı yeşil alan düzenlemeleri ile kente soluk aldıracak yeni alanlar oluşturuluyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş da sık sık ilçeleri ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. Selendi'de Devlet Bahçeli Meydanı, Kent Meydanı ve Gençlik Merkezinde bulunan peyzaj alanlarında incelemede bulunan Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Göktaş, Manisalı vatandaşlara daha güzel ve daha yeşil bir şehir sunabilmek için özveriyle çalışana personele de teşekkürlerini iletti. - MANİSA