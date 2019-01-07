Büyükşehir'den Görme Engellilere Beyaz Baston Desteği

Sosyal Hizmetler ve Engelliler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Dernek Başkanı Hüseyin Pehlivan'a beyaz bastonları teslim etti ve engellilerin daha rahat yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kez de 17 ilçeden üyeleri olan Altı Nokta Körler Derneği'ne beyaz baston desteğinde bulundu. Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, şube müdürleri ile birlikte derneğin faaliyetlerini sürdürdüğü Dr. İbrahim Türek Eğitim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek, beyaz bastonları dernek üyelerine teslim etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını dernek üyelerine ileten Ustamehmetoğlu, engelli vatandaşların sosyal hayata katılımını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

17 İlçeye Hitap Eden Bir Derneğiz

Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ricada bulunduklarını ve bunun ardından hızla beyaz bastonların kendilerine verildiğini belirtti. Pehlivan, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e bağımsızlığımızın simgesi olan beyaz baston talebinde bulunduk. Sağolsunlar, Sosyal Hizmetler Daire Başkanımız Nursel Ustamehmetoğlu da bugün bizlere bu bastonları getirdi.Bu bastonlar çok ince yapıya sahip olduğu için yollarda deforme oluyor. Bir görme engelli yılda 3-4 adet baston kullanmak zorunda kalıyor. Bu anlamda bu destekler bizim için çok önemli. Manisa'nın birçok ilçesinden üyemiz var. Beyaz bastonları teslim alırken Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı, Salihli, Soma, Akhisar'dan üyelerimiz hazır durumdaydı. Bütün Manisa'ya hitap eden bir derneğiz. Üyelerimiz burada aldıkları bastonları köylerde kullanacaklar. Manisa'nın tümüne ulaşan bir hizmet olacak. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Hatıra fotoğrafının çekilmesiyle ziyaret programı son buldu.