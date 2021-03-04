Büyükşehir'den ilçelere bank ve piknik masası desteği - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Gürsu'daki atölyelerinde üretilen kent mobilyaları merkez ve 19 ilçede ihtiyaç duyulan bölgelere gönderiliyor. Bu kapsamda batı ve doğu ilçelerinde bulunan cami, okul, sağlık ocağı, meydan ve parklara bank ve piknik masaları yerleştirildi. D400 yolu üzerinde yıllardır bakımı yapılmayan 700'e yakın ağacın da bakım ve budaması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı Gürsu'daki atölyelerinde ihtiyacı olan kent mobilyasının üretimini kendi yapıyor. Atölyelerde el işçiliği ile bank, pergola, ahşap ve demir çit, çocuk oyun grubu, masa, sandalye, kapı ve güvenlik kulübesi gibi ürünlerin üretimi gerçekleştiriliyor. Üretilen kent mobilyaları ihtiyacı olan ilçelere gönderiliyor.

Talepler yerine getiriliyor

Yeni normalleşme süreci ile birlikte çalışmalarını hızlandıran Park ve Bahçeler ekipleri, ilçelerden gelen bank ve masa taleplerini de hızla değerlendirerek yerine getiriyor. Bu kapsamda Kaş'a bağlı Çataloluk, Çukurbağ, Kasaba, Bezirgan, Gökçeören ve Gömbe mahallelerinin talepleri yerine getirildi. Okul, cami ve sağlık ocakları ile meydanlara bank ve piknik masası yerleştirildi.

Doğu ilçelerine bakım onarım

Park Bahçeler ekipleri doğu ilçelerine de hizmet götürdü. Alanya ve Manavgat başta olmak üzere, Serik, İbradi, Akseki, Gündoğmuş ilçelerinde bulunan okul, kreş, camii, kurs merkezleri, mezarlıklardan gelen bank ve piknik masası talepleri karşılandı. Yüz yüze eğitim öncesi Manavgat Milli Egemenlik Ortaokulu, Şehit İbrahim Mudul İlkokulu, Alanya Kestel Ortaokulu'nda bakım-onarım, peyzaj düzenleme çalışmaları yapıldı.

Park ve bahçeler ekipleri ayrıca yıllardır kaderlerine terk edilmiş ağaçları da bakıma aldı. D400 Finike -Kumluca yolu, Demre yolu ve Kaş merkezde yıllardır bakımları yapılmayan ağaçlar ilkbahara yeni bir görüntü ile merhaba diyecek. 700'e yakın ağaç grubu ve palmiyelerin budaması sepetli araçlarla yapıldı. - ANTALYA