Büyükşehir'den Pasinler'e termal tesis - Son Dakika

Büyükşehir'den Pasinler'e termal tesis

Erzurum'da turizmi çeşitlendirmek amacıyla birbirinden farklı projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez de termal turizm atağına kalktı.

Büyükşehir'den Pasinler'e termal tesis, System.String[]

Erzurum'da turizmi çeşitlendirmek amacıyla birbirinden farklı projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez de termal turizm atağına kalktı. Büyükşehir Belediyesi, Erzurum'un Pasinler ilçesinde hayata geçirilecek olan "Pasinler Termal Tesisleri" projesi için düğmeye bastı. Bütün kullanım alanlarıyla birlikte toplamda 15 bin 250 metrekare alan üzerine kurulacak olan tesiste, bay-bayan termal havuzlardan, hamam ve saunalara, beş yıldızlı otel konforundaki aile odalarından toplantı salonu ve dinlenme alanlarına varıncaya kadar birçok hizmet imkanı bulunacak. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentte termal turizme yepyeni bir vizyon kazandıracak olan projenin şimdiden hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Erzurum'da kış da bizim, kar da bizim Doğa, tarih, kültür, inanç ve termal turizm de bizim. İşte biz Erzurum'a ait olan bu turizm potansiyellerini değerlendirmek ve onları birer mücevher gibi işlemek adına elimizden geleni yapıyoruz. Bu doğrultuda inşallah kış turizmde elde ettiğimiz ivmeyi ilimizdeki termal turizmine de entegre ederek bu alanda da şehrimizin bu özelliğini büyük bir tanıtım atağıyla Avrupa ölçeğine taşıyacağız" dedi.

Başkan Sekmen, termal tesis projesini anlattı

Büyükşehir Belediyesi'nin Erzurum'un Pasinler ilçesine kazandıracağı Pasinler Termal Tesisi hakkında bilgiler aktaran Başkan Mehmet Sekmen, toplam kullanım alanı 15 bin 250 metrekare olacak tesisin, dört kat ve dört bloktan oluşacağının altını çizdi. Kapalı otoparkından soğuk hava deposuna, soğuk su havuzundan sıcak su havuzuna, bay-bayan termal havuzlardan çocuk havuzlarına varıncaya kadar her ayrıntıyı düşündükleri projenin Erzurum'un incisi olacağını vurgulayan Sekmen; "Termal tesisimizde hamam, duşlar, soyunma odası ve dinlenme odalarından oluşan bay ve bayanlar için ayrı ayrı tasarlanmış iki adet sosyal mekan bulunacak. Tesis içerisinde ayrıca kişiye özel hizmet verebilecek hamamlar, havuz, sauna ve soyunma odalarının bulunduğu özel sosyal alanlar da yer alacak. Resepsiyon, lobby, mutfak, toplantı odası ve çok amaçlı salonlar sayesinde tesisimiz geniş kapsamlı organizasyonlara da ev sahipliği yapabilecek. Projemiz Erzurum'a, Erzurum turizmine ve şirin ilçemiz Pasinler'e şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Beş yıldızlı otel konforunda olan tesis, şu ünitelerden oluşuyor: "Pasinler Termal Tesiste 42 aile odası bulunuyor. Tesiste havuz, sauna, banyo-wc ve dinlenme alanlarının olduğu 22 adet aile odası yer alıyor. Yine tesiste hamam, sauna, jakuzi, buhar odası ve masaj odasından oluşan iki adet bay ve bayan sosyal alan bulunacak. Bayan fitness salonu, bay fitness salonu, çocuk oyun alanları ve vitamin barlar, yine tesisin sunacağı imkanlar içerisinde yer alacak. Bununla birlikte oda katlarının her birinde 2'şer adet olmak üzere toplamda 6 adet suit oda ve yine her birinde 14 adet olmak üzere toplamda 42 adet standart oda bulunacak. Çatı arası katında da, tesise hizmet veren bir adet çok amaçlı salon yer alacak." - ERZURUM

Büyükşehir Belediyesi, Pasinler, Erzurum, Termal, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 15:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Büyükşehir'den Pasinler'e termal tesis - Son Dakika

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