Büyükşehir'den teknik seminer
51 dakika önce
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin teknik birimlerinde görev yapan personele yönelik eğitim semineri düzenlendi.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:21 Kaynak: AA
Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin teknik birimlerinde görev yapan personele yönelik eğitim semineri düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan seminerde teknik destek eğitimi verildi.
Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile İdari ve Teknik İşler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen eğitim seminere İdari ve Teknik İşler Koordinatörü Vedat Kılıç
da katıldı.
Seminerde, Büyükşehir Belediyesi ile iştiraklerinde görev yapan teknik personele destek eğitimi verildi ve konuyla ilgili bir sunum gerçekleştirildi.
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