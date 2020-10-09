Büyükşehir Ekim ayı meclisi gerçekleştirildi - Son Dakika

Büyükşehir Ekim ayı meclisi gerçekleştirildi

09.10.2020 11:36
Büyükşehir Ekim ayı meclisi gerçekleştirildi, System.String[]

Her ayın ikinci perşembesi yapılan ve internet üzerinden canlı yayınlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi çok amaçlı salonunda yapıldı.

Her ayın ikinci perşembesi yapılan ve internet üzerinden canlı yayınlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi çok amaçlı salonunda yapıldı.

11 maddelik gündem ile toplanan Büyükşehir meclisinde İmar ve Bayındırlık komisyonunda görüşülen bir konu ile birlikte toplam 8 karar oy birliği ile alındı. Gündem konularından 4'ü İmar ve Bayındırlık Komisyonu, 1'i plan ve bütçe komisyonuna, 1 madde de ulaşım komisyonuna havale edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis toplantı konuşmasına geçen bir aylık süreçte Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği hizmetleri anlatarak başlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Büyükşehir meclisinde alınan kararlarla Muğla'ya hizmete edildiğini söyledi ve kararların büyük bir bölümünde oy birliğini sağlayan, birlikte, uyum içinde çalışan meclis üyelerine teşekkür etti. - MUĞLA

Büyükşehir Ekim ayı meclisi gerçekleştirildi
Büyükşehir Ekim ayı meclisi gerçekleştirildi
Büyükşehir Ekim ayı meclisi gerçekleştirildi
Büyükşehir Ekim ayı meclisi gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesi, Türkan Saylan, Muğla, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Ekim ayı meclisi gerçekleştirildi - Son Dakika

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