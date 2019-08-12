Büyükşehir'in mobil mezbahalarına tam not

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin sağlıklı ve hijyenik kurban kesimi için kent genelinde oluşturduğu mobil mezbaha uygulaması Erzurumlulardan yine takdir topladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin sağlıklı ve hijyenik kurban kesimi için kent genelinde oluşturduğu mobil mezbaha uygulaması Erzurumlulardan yine takdir topladı.



Beş yıldır devam eden söz konusu uygulamayla ilgili görüş belirten vatandaşlar, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti. Kentin 8 ayrı noktasına kurulan mezbahaların her birinde 8'i kasap, 3'ü yardımcı personel olmak üzere toplam 90 kişi görev aldı.



DADAŞKENT: (Abdülhamid Han Mahallesi Akabe Sokak Bilgi Evi yanı), ŞÜKRÜPAŞA: (İstasyon Mahallesi Dadaşköy Yolu Caddesi), TAŞMESCİT: (Rabia Ana Mahallesi Taşmescit Cami Yanı), YAKUTİYE: (Muhiddin-i Arabi Camii yanı, Araplar Düzü Caddesi Karayolu Opet Petrol arkası), HİLALKENT: (Cemal Gürsel Caddesi İtfaiye önü), YENİŞEHİR: (Adnan Menderes Mahallesi Suat Arslan Cami karşısı), YILDIZKENT: (Millet Camii yanı, Kuğulu Park altı), KAYAKYOLU: Hamza Alkazan Camii yanı ve Kayakyolu Villalar altına konulan mezbahalardaki kesimler veteriner hekimlerin denetimi altında yapıldı.



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e söz konusu uygulamadan ötürü bir kez daha teşekkür eden vatandaşlar, "Başkanımız Mehmet Sekmen'den Allah razı olsun. Erzurum, daha önce böyle bir uygulama görmemişti. Kurbanlarımızı 5 yıldır sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kestiriyoruz. Başkanımız Mehmet Sekmen'e bizlere sunduğu bu imkanlardan ve böylesine modern bir uygulamadan ötürü teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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