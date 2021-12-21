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Büyükşehir kurduğu akaryakıt istasyonu ile 3,5 milyon TL tasarruf edecek - Son Dakika

Büyükşehir kurduğu akaryakıt istasyonu ile 3,5 milyon TL tasarruf edecek

21.12.2021 15:52
Büyükşehir kurduğu akaryakıt istasyonu ile 3,5 milyon TL tasarruf edecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula ilçesi Kızılağaç Mahallesi'nde akaryakıt istasyonu kuruyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula ilçesi Kızılağaç Mahallesi'nde akaryakıt istasyonu kuruyor. İstasyon ile Büyükşehir Belediyesinin yılda 3,5 Milyon TL'den fazla tasarruf etmesi planlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, iştiraki şirketi BELTES Petrol Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Ula ilçesi Kızılağaç Mahallesi'nde akaryakıt istasyonu kuruluyor.

7 Milyon 67 Bin TL maliyet ile 7 bin 656 m2 alan üzerine yapımına başlanan akaryakıt istasyonunda LPG dahil 5 adet yakıt pompası ve market yer alırken pompadan adblue dolumu da yapılabilecek. Elektrikli araç şarj istasyonunun da yer alacağı istasyonda araç yıkama yeri de bulunacak.

Akaryakıtın daha uygun maliyetle temini sağlanacak

Kurulacak akaryakıt istasyonu ile Büyükşehir Belediyesi ve bağlı idarelerince tüketilen yıllık akaryakıtın daha uygun maliyet ile kullanımı sağlanacak. Büyükşehrin işletme maliyetlerini düşürme amacı ile yapılan akaryakıt alım ihalelerinde Büyükşehir Belediyesi şirketinin iştiraki sağlanarak ihalelerde rekabet arttırılacak ve indirim oranları yükseltilecek.

Yıllık 3,5 Milyon TL tasarruf sağlanacak

Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketi BELTES Petrol Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından bayilik sözleşmesinin imzalanması ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve bağlı idarelere ait araçların akaryakıt temininde tasarruf yapılması sağlanacak. Bu kapsamda akaryakıt istasyonunda Muğla Büyükşehir Belediyesi ve bağlı idarelerinin akaryakıt teminlerinde yıllık yaklaşık 3,5 milyon TL tasarruf edebilecekleri öngörülüyor. İstasyondan vatandaşlarda yararlanabilecek. - MUĞLA

Büyükşehir kurduğu akaryakıt istasyonu ile 3,5 milyon TL tasarruf edecek
Büyükşehir kurduğu akaryakıt istasyonu ile 3,5 milyon TL tasarruf edecek
Büyükşehir kurduğu akaryakıt istasyonu ile 3,5 milyon TL tasarruf edecek
Büyükşehir kurduğu akaryakıt istasyonu ile 3,5 milyon TL tasarruf edecek

Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Akaryakıt, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükşehir kurduğu akaryakıt istasyonu ile 3,5 milyon TL tasarruf edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükşehir kurduğu akaryakıt istasyonu ile 3,5 milyon TL tasarruf edecek - Son Dakika
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