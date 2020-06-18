Büyükşehir Manavgat'ta muhtarları dinledi - Son Dakika

Başkan Muhittin Böcek 'in talimatıyla Manavgat Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda muhtarlar, mahallerinde ihtiyaç duyulan talepleri aktardı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Başkan Muhittin Böcek'in muhtarlara özel ve ayrı bir önem verdiğini belirterek, taleplerin yakın takipçisi olacaklarını, eksikliklerin giderilmesi noktasında gerekli çalışmaların başlatılacağını söyledi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet Balık , Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Cihangir Yılmaz, Manavgat Büyükşehir İlçe Hizmet Birimi ve ASAT yetkilileri muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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