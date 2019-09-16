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Büyükşehir ortak akıl ile büyüyor

22 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Büyükşehir ortak akıl ile büyüyor" başlığıyla gerçekleştirilen 'Muhtarlar Buluşmaları' kapsamında, Harmancık'ta muhtarlarla bir araya geldi.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Büyükşehir ortak akıl ile büyüyor" başlığıyla gerçekleştirilen 'Muhtarlar Buluşmaları' kapsamında, Harmancık'ta muhtarlarla bir araya geldi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçelere yönelik gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Harmancık'taydı. Harmancık'ta hizmetlerini sürdüren mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Aktaş, bölgenin ihtiyaçlarını muhtarlardan dinledi. Başkan Aktaş, yapılan çalışmaların halka ulaşmasında demokrasinin uç beyleri olan muhtarların önemli rol üstlendiğini söyleyerek, "Zor bir süreçten geçiyoruz ancak ülkemiz güçlü bir duruş sergiliyor. Bu gecenin de sabahı olacak. Birliğimizi ve beraberliğimizi korumalıyız" dedi.


"Mazeret yok"


Büyükşehir Belediyesi'nin, Bursa'nın 17 ilçesinde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Başkan Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın 1058 mahallesine hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Harmancık'ta da çıtayı daha yukarıya çıkarmak için neler yapabiliriz, buna bakıyoruz. Mazeret yok. Çalışmalarımızı planlarken acil olan, öncelikli ihtiyaçları göz önünde bulunduruyoruz. Taş üzerine taş koyalım istiyoruz. Yolları pırıl pırıl, altyapısı bitmiş, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir şehir oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.


Bölgeden göç eden gençlerin de kendi ilçelerine dönmelerini sağlayacak hizmetlerin önemine değinen Başkan Aktaş, "Bursa'yı tüm ilçeleriyle daha iyi bir geleceğe ulaştırmak istiyoruz. Gayretle ve heyecanla çalışıyoruz. Aldığımız emaneti en güzel şekilde teslim edebilmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.


Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş da Başkan Aktaş'a ilçeye ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, Harmancık'ı daha da ileriyle taşıma gayretinde olduklarını anlattı. AK Parti Harmancık İlçe Başkanı Yakup Bayram ile Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıda muhtarlar, mahallelerinin durumu ve problemleriyle ilgili taleplerini Aktaş'a iletti. Başkan Aktaş, toplantının ardından Harmancık Belediye Başkanı Ataş'ı makamında ziyaret etti. - BURSA

Alinur Aktaş, Harmancık, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:05 Kaynak: İHA
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