Büyükşehir, ulaşım ağlarını yüksek kalite standartlarına kavuşturuyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi, yeni ulaşım ağları oluşturmak suretiyle "ulaşılabilirlik" standartlarını zirvelere taşıdığı Erzurum'da, mevcut yolların çehresini de değiştiriyor. Ali Ravi Caddesi'ni Palandöken Caddesi'ne (Gavurboğan) bağlayan Prof. Dr. Recep Akdağ Bulvarı'nı tepeden tırnağa yenileyen Büyükşehir Belediyesi, bölgede devam eden yeni yapılanma çalışmalarını adeta taçlandırmış oldu. Bordür, döşeme, bariyer ve asfalt uygulamalarıyla Recep Akdağ Bulvarı'na yepyeni bir görünüm kazandıran Büyükşehir Belediyesi, yoğun bir trafik yüküne sahip olan güzergahı çok daha konforlu bir hale getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, yeni ulaşım ağları oluşturmak kadar, mevcut ulaşım ağlarına nitelik kazandırmanın da önemli olduğunu belirtti. Başkan Mehmet Sekmen, bu anlayış doğrultusunda Erzurum'daki ana arterlerin neredeyse tamamını yenilediklerini hatırlatarak, "Yaptığımız planlama doğrultusunda Sayın Bakanımızın adını taşıyan Prof. Dr. Recep Akdağ Caddemizi yenileyerek, bu güzergaha da yüksek bir kalite standartı kazandırmış olduk" dedi.

Başkan Sekmen: "Yenileme çalışmaları çok önemli"

Prof. Dr. Recep Akdağ Caddesi'ndeki çalışma kapsamında 2 bin metrekare genişliğinde döşeme, bin 500 metrelik kırlangıç ve bin metre uzunluğunda da bariyer uygulaması yaptıklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, Ali Ravi Caddesi ile Palandöken Caddesi'ni birbirine bağlayan söz konusu güzergahta, 2 bin 200 ton asfalt serimi gerçekleştirdikleri bilgisini verdi. Benzer bir çalışmayı geçtiğimiz haftalarda Palandöken Caddesi'nde yaptıklarını hatırlatan Sekmen, "Mevcut yolların bakım ve onarımı, kuşkusuz yeni ulaşım ağları oluşturmak kadar kıymetli. Bu bağlamda Büyükşehir Belediyesi olarak; neredeyse dokunmadığımız ana arter kalmadı. Yenileme çalışmalarımızla bu yolları hem günün koşullarına ve ihtiyaçlarına uygun hale getiriyor, hem de nitelik ve konfor kazandırıyoruz. Çünkü biz ulaşım imkanlarının, şehirlerdeki yaşanabilirlik ve memnuniyet düzeyleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu bilen bir yönetim anlayışına sahibiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM