Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Vatandaşın İçini Isıttı

Büyükşehir Vatandaşın İçini Isıttı

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli, Germencik ve Çine pazarlarında vatandaşlara sıcak çorba ikram etti.

Büyükşehir Vatandaşın İçini Isıttı, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli, Germencik ve Çine pazarlarında vatandaşlara sıcak çorba ikram etti.

Pazarlarda sabahın erken saatlerinden itibaren dağıtılmaya başlanan çorbalardan alan pazar esnafı ve vatandaşlar, soğuk havalarda kendilerini unutmayan Aydın Büyükşehir Belediye başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Havaların iyice soğumasıyla zorlu şartlarda işlerini yaptıklarını söyleyen pazarcı esnafı, sıcak çorbanın içlerini ısıttığı söyledi.

Çorba dağıtımları yarın Efeler Umurlu, İncirliova, Sultanhisar, Buharkent, Bozdoğan Yazıkent pazarlarında devam edecek. 12 Ocak Cumartesi günü ise Karpuzlu, Kuyucak, Germencik Ortaklar, Köşk, Didim ile Efeler'de Girne Mahallesi Efekent Pazarı ve Orta Mahalle Tekstil Bulvarı Cumartesi Pazarı'nda da vatandaşlara çorba ikram edilecek. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:15 Kaynak: İHA

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