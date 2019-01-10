Büyükşehir Vatandaşın İçini Isıttı
1 saat önce
Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli, Germencik ve Çine pazarlarında vatandaşlara sıcak çorba ikram etti.
Aydın
Büyükşehir Belediyesi Nazilli
, Germencik
ve Çine
pazarlarında vatandaşlara sıcak çorba ikram etti.
Pazarlarda sabahın erken saatlerinden itibaren dağıtılmaya başlanan çorbalardan alan pazar esnafı ve vatandaşlar, soğuk havalarda kendilerini unutmayan Aydın Büyükşehir Belediye başkanı Özlem Çerçioğlu
'na teşekkür etti. Havaların iyice soğumasıyla zorlu şartlarda işlerini yaptıklarını söyleyen pazarcı esnafı, sıcak çorbanın içlerini ısıttığı söyledi.
Çorba dağıtımları yarın Efeler Umurlu
, İncirliova
, Sultanhisar
, Buharkent
, Bozdoğan Yazıkent
pazarlarında devam edecek. 12 Ocak Cumartesi günü ise Karpuzlu
, Kuyucak
, Germencik Ortaklar
, Köşk
, Didim
ile Efeler'de Girne
Mahallesi Efekent Pazarı ve Orta Mahalle
Tekstil Bulvarı Cumartesi Pazarı'nda da vatandaşlara çorba ikram edilecek. - AYDIN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:15 Kaynak: İHA
Vatandaşlar, Emniyet Girişinde Palu Ailesi ve Damat Tuncer Ustael'e Linç Girişiminde Bulundu
Kurtlar Vadisi Oyuncusu, Dolandırıcılık Çetesinin Lideri Çıktı
Fatih Terim, Selahaddin Aydoğdu'yu Yaraladığı Gerekçesiyle 3 Bin TL Para Cezasına Çarptırıldı
Şahin Kendirci, Aleyna Tilki ile Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanladı