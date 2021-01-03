Hıdırellez Yolu'nda asfaltlama çalışmaları başladı - Son Dakika

Kayseri'de, Hıdırellez Yolu'nda asfaltlama çalışması başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yamula Baraj gölüne kıyısı bulunan yerleşim birimlerini yakından ilgilendirdiği gibi şehrin en güzel seyredildiği Hıdırellez Yolu'nda çalışmalar hummalı şekilde sürüyor.

Yoldaki tehlikeli virajlar tamamen yok edilip, vadiler toprakla dolduruluyor. 900 metre uzunluğundaki istinat duvarlarının, kazı ve dolgu işlerinin yanı sıra, çalışmalarda yol altyapısını korumak ve olası bir taşkına karşın kuru derelere 2x2 ebatlarında toplam uzunluğu 180 metre olan 4 adet kutu menfez yapılıyor.

Ayrıca yolun fiziki yapısını korumak ve sürüş konforunu artırmak için suların toplanması için hendekler kuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni yılın ilk günlerinde Hıdrellez Yolu'nda asfaltlama çalışmalarına başlayan ekiplerin hafta sonu kısıtlamasını fırsata çevirmeye devam ettiğini belirtti.

Çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yeni yılın ilk günlerinde büyükşehir belediyemizin çalışkan ve fedakar ekibi yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş, 1 geliş olmak üzere 3 şeritten oluşan yolun asfaltlama çalışmalarına başladı. Maliyeti yaklaşık 7,5 milyon TL'ye ulaşacak yol, hazır hale gelince bölgemiz için bir canlılığa vesile olacak. Kızılırmak yöresine ve havzasına, Yamula Barajı'na hitap edecek. Kuşçu Sosyal Tesisleri'ni bir bakıma canlandıracak olan önemli bir ana arterimiz olacaktır."

Öte yandan proje kapsamında can ve mal güvenliğini sağlamak için yola 3 bin metre oto korkuluk yapılacak.