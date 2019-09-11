Son Dakika Haberleri: Büyükşehirden minik emekçilere sürpriz
Son Dakika Güncel Haber

Büyükşehirden minik emekçilere sürpriz

1 saat önce

Başkentli çocukların hayallerine ışık tutan Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi" üyeleri için düzenlediği sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerle miniklerin yüzlerini güldürüyor.

Büyükşehirden minik emekçilere sürpriz, System.String[]

Başkentli çocukların hayallerine ışık tutan Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi" üyeleri için düzenlediği sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerle miniklerin yüzlerini güldürüyor.


Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi'ne üye çocuklar için Mavi Göl rekreasyon alanında piknik düzenlendi. Merkez üyesi 140 çocuk, piknikte gönüllerince eğlendi.


Büyükşehir Belediyesi tarafından Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi'ne üye çocuklar için gerçekleştirilen kültürel ve sosyal etkinliklerin yanı sıra çocukların eğitimine yönelik de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Altınpark içinde bulunan Feza Gürsey Bilim Merkezi, çocukları bilimsel deneylerle buluşturdu. Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezine üye 42 minik, bilim ve sanat atölyelerinde gerçekleştirilen etkinliklere katılarak unutamayacakları bir deneyim yaşadı. Uzman rehberler eşliğinde interaktif öğrenme fırsatı bulan çocuklar, yaptıkları deneyler ile oldukça keyifli vakit geçirdiler. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine yanıt: Çabalarımı herkes takdirle karşılıyor
Son Dakika: MİT tırlarının durdurulması davasında gerekçeli karar açıklandı: Hiçbir devlet felaketlerin gelip çatmasını bekleyemez Arda Turan'ın hapis cezası almasının ardından Berkay Şahin'den ilk açıklama: Bu ceza yeterli değil CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 12:21:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehirden minik emekçilere sürpriz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]