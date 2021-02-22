Samsun Büyükşehir Belediyesi Kovid-19 nedeniyle stres yaşayan yaşlılara terapi hizmeti sunuyor - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle psikolojik sorunlar yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik terapi veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, salgın sebebiyle yakınları ile bir araya gelemeyen 65 yaş ve üstü vatandaşların yalnızlık psikolojisine girerek bunalım yaşadıkları bildirildi.

Bu kapsamda 2020 yılında 600 kişiye terapi verildiği ve 2021 yılı Ocak ayından bugüne kadar ise 173 kişinin terapi gördüğü belirtilen açıklamada, uzmanlara göre giderek yalnızlaşan yaşlı vatandaşlarda salgına yakalanma korkusu, yalnızlık kaygısı, stres, uykusuzluk, unutkanlık gibi çok sayıda psikolojik ve nörolojik sorunların baş gösterdiği ifade edildi.

Yaşlıları yaşadıkları korku ve kaygılarından kurtarıp rahatlatmaya çalışan Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının bu çerçevede terapi görüşmelerine aralıksız devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 65 yaş üstü psikolojik desteğe ihtiyaç duyan her vatandaşa yönelik terapi hizmetinin devam edeceği bilgisini verdi.

Salgın sürecinde yaşlıların alışık olmadıkları şekilde evlerine kapanmak zorunda kaldıklarına dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Süreç uzadıkça da stres, salgına yakalanma korkusu, yalnızlık kaygısı ve muhtaçlık duygusu baş göstererek onların psikolojilerini olumsuz etkiliyor. Biz de uzman ekiplerimizle kendilerini rahatlatmaya, içinde bulundukları psikolojik durumdan kurtarmaya, değerli olduklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında aile içi iletişim, aile sorunları, uykusuzluk, unutkanlık, geçmiş yaşamla baş etme, unutkanlık veya uykusuzluk gibi nörolojik sorunları olanlara da yardımcı oluyoruz. Alzaymır hastalarına bakan kişilere destek sağlıyoruz."