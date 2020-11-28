Büyükşehirden vatandaşlara Türk Bayrağı - Son Dakika

Büyükşehirden vatandaşlara Türk Bayrağı

Genel Sekreter Keleş, "Bu yıl pandemi nedeniyle etkinliklerimizi belirlenen kurallar çerçevesinde yapacağız"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın kurtuluş mücadelesinde Maraş Kalesindeki Fransız bayrağının indirilmesi nedeniyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince Trabzon Bulvarı ve Ulu Cami meydanındaki esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Türk bayrağı dağıtımının ardından gazetecilere açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüştem Keleş, kaleye çekilen Fransız bayrağının indirilmesini, vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtımı ile kutladıklarını ifade etti.

12 Şubat ruhunu gelecek nesillere aktarmak ve ecdadı her zaman hatırlayacaklarını söyleyen Keleş, "Kahramanmaraş'ın kurtuluşu tarihte görülmemiş büyük bir olayın yıl dönümündeyiz ve 101. Yılını kutluyoruz. Bundan 101 yıl önce Kahramanmaraş'ın düşman işgalinde kalemize asılan Fransız bayrağının indirildiği gündür. Biz çok büyük bir coşkuyla bu günü kutluyoruz. 100. Yıl dönümümüzde cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile kutlamıştık ve ancak o günden bu güne, pandeminin yaygın bir şekilde etkisini göstermesi nedeniyle bu tür etkinlikleri sınırlı olarak yapmak durumunda kalıyoruz. Bugün gönül isterdi ki, 100 yıldır devam eden gelenek aynı şekilde icra edilsin, ulu camiden kaleye doğru bayrak akımı devam etsin isterdik ama pandemi önlemleri nedeniyle bunları yapamıyoruz. Sadece bugün bayrağımızı vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. 12 Şubat kurtuluş etkinlikleri nedeniyle bazı programlarımızı vatandaşlarımıza anlatıp icra edeceğiz" diye konuştu.