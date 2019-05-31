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Büyüme rakamlarının yankıları

1 saat önce

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, büyüme verilerinin üçüncü çeyrekten itibaren baz etkisiyle pozitife dönebileceğini belirtti.

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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, büyüme verilerinin üçüncü çeyrekten itibaren baz etkisiyle pozitife dönebileceğini belirtti.
Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bu yılın ilk çeyreğinde (ocak-mart) ekonominin yüzde 2,6 daraldığını hatırlattı.
Gerilemenin beklentileri doğrultusunda olduğunu ifade eden Zeytinoğlu, "Baz etkisiyle üçüncü çeyrekten itibaren büyüme pozitife geçebilir. Sanayi üretiminde geçtiğimiz ağustostan bu yana gerileme var ancak bu yılın başından itibaren aylık toparlanma olduğunu görüyoruz. Tahminimizce rakamlar önümüzdeki dönemde daha iyi gelecek." değerlendirmesinde bulundu.
Hedeflere ulaşabilmek için ihracat artışının hız kazanması gerektiğini belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti:
"İhracatta aylık bazda 15-16 milyar doları aşan rakamlar görmeyi temenni ediyoruz. İthalatın gerilemesi cari açığımız açısından olumlu ancak detaylarına baktığımızda, gerilemenin büyük kısmını oluşturan yatırım malları ithalatındaki azalışta gelecek dönemler için tedbirli olmamız gerekiyor. Zira ileriye yönelik yatırımların ertelenmesinin yansımalarını işsizlik oranlarında da görebiliriz. Makine ve teçhizat alımlarındaki daralma oldukça yüksek. Burada tedbir alınması gerektiğini düşünüyoruz. Üretime yapılan yatırımlardaki azalmayı endişe verici buluyoruz. Ülkemizin 2004-2005 yıllarında çok önemli sıçramalar yaptığını biliyoruz. Yatırım ikliminin iyileştirilmesiyle, doğrudan yatırımların çekilmesinde ivmenin tekrar yakalanması gerektiğini düşünüyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:16 Kaynak: AA
Türkiye İstatistik Kurumu, Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Sanayi Odası, Ekonomi
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