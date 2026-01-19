Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Oylamaya Katıldı - Son Dakika
Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Oylamaya Katıldı

19.01.2026 09:16
Halit Albayrak, AA'nın Yılın Kareleri oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğraflara oy verdi.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Albayrak; lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

Halit Albayrak, " Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını oylarken, "İnsanlık dışı ablukanın en net görseli." dedi.

Albayrak, "Portre" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Buzda heykel" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" adlı fotoğrafını tercih eden Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana" ve "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafına oy verdi.

Albayrak, farklı kategorilerde yaptığı fotoğraf seçiminin ardından şu değerlendirmede bulundu:

"Hüzünlendiren, şaşırtan ve geçmişe döndüren kareler vardı. AA ekibinin bu konuda tüm coğrafyalarda var oluşuna bir kez daha şahitlik ettim. Etkilendiğim Gazze'deki açlık kategorisinde seçtiğim fotoğraflar hem hüzünlendirdi hem de yüreğimizi dağladı. İnşallah bu sene Gazze ile alakalı açlığın, sefaletin ve ablukanın olduğu fotoğrafların çekildiği son yıl olur. Şunu temenni ediyorum; Gazze'nin mutluluğunu, sevincini ve özgürlüğünü fotoğraflarda seçeceğimiz yıllar olur."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

