Buz Kraliçesi Yeni Playboy Güzeli
1 saat önce
ALMANYA'nın tam 5 kez Almanya Buz Pateni Şampiyonu olan Annette Dytrt, şimdi de erkeklerin kalbinin şampiyonu olmak istiyor.
ALMANYA'nın tam 5 kez Almanya
Buz Pateni Şampiyonu olan Annette Dytrt, şimdi de erkeklerin kalbinin şampiyonu olmak istiyor. Almanya'nın efsane buz patencisi Katarina Witt hayranı olan Annette "Katarina Witt, çocukken hayran olduğum sporcuydu. Benim için Buz Kraliçesi odur. Onun Playboy
fotoğraflarını gördüğümde 15 yaşındaydım. Çok etkilendim. Mutlaka ben de yapmalıyım demiştim" dedi.
SYLVIE DE ÇOK GÜZEL AMA O SOYUNMADI Viyana
'da buz üzerinde derginin yeni sayısı için pozlar veren Annette'nin çıplak fotoğrafları Playboy'un şubat sayısında yer alacak. Annette Dytrt "Güzel bulduğum kadınlardan biri de Sylvie Meis. Ama o daha Playboy'a soyunmadı" dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:25
Alman Devi Bayern Münih, Benjamin Pavard'ı Renklerine Bağladı
Sancaktepe'deki Terör Saldırısı Davasında Karar
Erkek Çocukları Öpüştüren Sosyal Medya Fenomeni, Kendini Savundu: Her Şey Kurguydu
Tekirdağ'daki Faciada Ölen Aynı Aileden 8 Kişi, Gözyaşlarıyla Uğurlandı