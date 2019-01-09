Son Dakika Haberleri: Buz Kraliçesi Yeni Playboy Güzeli

Buz Kraliçesi Yeni Playboy Güzeli

1 saat önce

ALMANYA'nın tam 5 kez Almanya Buz Pateni Şampiyonu olan Annette Dytrt, şimdi de erkeklerin kalbinin şampiyonu olmak istiyor.

Buz Kraliçesi Yeni Playboy Güzeli, System.String[]
ALMANYA'nın tam 5 kez Almanya Buz Pateni Şampiyonu olan Annette Dytrt, şimdi de erkeklerin kalbinin şampiyonu olmak istiyor. Almanya'nın efsane buz patencisi Katarina Witt hayranı olan Annette "Katarina Witt, çocukken hayran olduğum sporcuydu. Benim için Buz Kraliçesi odur. Onun Playboy fotoğraflarını gördüğümde 15 yaşındaydım. Çok etkilendim. Mutlaka ben de yapmalıyım demiştim" dedi.

SYLVIE DE ÇOK GÜZEL AMA O SOYUNMADI

Viyana'da buz üzerinde derginin yeni sayısı için pozlar veren Annette'nin çıplak fotoğrafları Playboy'un şubat sayısında yer alacak. Annette Dytrt "Güzel bulduğum kadınlardan biri de Sylvie Meis. Ama o daha Playboy'a soyunmadı" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:25 

Playboy, Almanya, Güncel
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