Buz tutan Emre Gölü'nde sema gösterisi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde yer alan Emre Gölü, soğuk hava dolayısıyla buz tutarken farklı bir etkinliğe de ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gösteriler gerçekleştiren dans eğitmeni ve semazen Bahadır Okyar, Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu'nun organizesiyle tarihi Frigya Vadileri arasında buz tutan ve kartpostallık görüntüler oluşturan Emre Gölü'nde sema gösterisi sundu.

Okyar'ın gösterisini, fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek görüntüledi.

Bahadır Okyar, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın inanç turizmi açısından çok önemli bir yer olduğunu belirtti.

Afyonkarahisar'ın Konya'dan sonra Mevleviliğin ikinci adresi olduğunu ifade eden Okyar, şunları kaydetti:

"Biz de bu duruma dikkat çekmek amacıyla, buz üzerinde sema gösterisi yapmaya karar verdik. Bunu yaparak şehrimizdeki Mevlevi kültürüne, inancına ışık tutmak istedik. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Kenarda sema yapmaya hazırlanırken buzun kırılabileceği düşüncesine kapılsam da sema yapmaya başladıktan sonra hiçliğe doğru yolculuğum başladı. Gerçekten benim için unutulmaz bir deneyim oldu."

"Emre Gölü, Frigya'nın nazar boncuğu"

Fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek ise kendisinin sürekli doğada olduğunu ve gördüğü manzaraları fotoğraf makinesi ile kayıt altına almaya çalıştığını anlattı.

Amacının Afyonkarahisar'ı tanıtmak olduğunu anlatan Selek, "Tarihi Frig Vadisi'nin içerisindeki Emre Gölü, yaz mevsiminde olduğu kadar kış mevsiminde de bölgeye güzellik katıyor. Deyim yerindeyse Emre Gölü, Frigya'nın nazar boncuğu. Biz de hem burayı hem de Mevlevi kültürünü birlikte tanıtalım istedik." diye konuştu.