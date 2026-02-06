Buzağı Hırsızlığı: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Buzağı Hırsızlığı: 4 Şüpheli Tutuklandı

Buzağı Hırsızlığı: 4 Şüpheli Tutuklandı
06.02.2026 14:59
Koçarlı'da çalınan buzağı için 4 kişi tutuklandı, adliyede 'Adalet Mülkün Temelidir' dedi.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde ovada otlayan buzağıyı çaldıkları belirlenen 4 kişi tutuklandı. Şüpheliler, adliyeye götürülürken kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Yazın, 'Adalet Mülkün Temelidir'" dedi.

Koçarlı'da A.A.'nın otlaması için ovaya bıraktığı buzağısı önceki gün çalındı. A.A., durumu Koçarlı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede araştırma yapan polis ekipleri, olay yerinde bir otomobile ait teker izlerine rastladı. Yapılan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) incelemesinde, bölgeden ayrılan şüpheli 4 kişinin bulunduğu bir araç tespit edildi. Araçtaki şüphelilerin Rıza Duru (34), Mehmet Cıvaklı (37), Mustafa Eroğlu (45) ve Ali Doğu (38) olduğu belirlenip, gözaltına alındı. Polisteki ifadelerinde, olay anında uyuşturucu etkisinde olduklarını, buzağıyı çalıp sattıklarını söyleyen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler adliyeden çıkartılırken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Yazın, 'Adalet Mülkün Temelidir'" dedi.

Kaynak: DHA

14:49
