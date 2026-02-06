Buzağı Hırsızlığı: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Buzağı Hırsızlığı: 4 Şüpheli Tutuklandı

06.02.2026 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da çalınan buzağı ile ilgili 4 kişi tutuklandı, adliyede 'Adalet Mülkün Temelidir' dediler.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde ovada otlayan buzağıyı çaldıkları belirlenen 4 kişi tutuklandı. Şüpheliler, adliyeye götürülürken kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Yazın, 'Adalet Mülkün Temelidir'" dedi.

Koçarlı'da A.A.'nın otlaması için ovaya bıraktığı buzağısı önceki gün çalındı. A.A., durumu Koçarlı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede araştırma yapan polis ekipleri, olay yerinde bir otomobile ait teker izlerine rastladı. Yapılan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) incelemesinde, bölgeden ayrılan şüpheli 4 kişinin bulunduğu bir araç tespit edildi. Araçtaki şüphelilerin Rıza Duru (34), Mehmet Cıvaklı (37), Mustafa Eroğlu (45) ve Ali Doğu (38) olduğu belirlenip, gözaltına alındı. Polisteki ifadelerinde, olay anında uyuşturucu etkisinde olduklarını, buzağıyı çalıp sattıklarını söyleyen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler adliyeden çıkartılırken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Yazın, 'Adalet Mülkün Temelidir'" dedi.

Haber - Kamera: Melek FIRAT/ AYDIN,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buzağı Hırsızlığı: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küba’dan ABD’ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı Küba'dan ABD'ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı
Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir
Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi
Feci kazada bilanço ağır 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var Feci kazada bilanço ağır! 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var
Erzurum’da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı Erzurum'da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı
Dev banka kepenkleri kapatıyor Onlarca şubenin fişi çekildi Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi

17:46
Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...
Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...
17:23
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:38
Süper Lig’de görülmemiş olay Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
Süper Lig'de görülmemiş olay! Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 18:13:08. #7.11#
SON DAKİKA: Buzağı Hırsızlığı: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.