Buzağısını sattı, gelirini TSK'ya bağışladı - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde Mehmetçiğe destek olmak isteyen vatandaş, sattığı buzağısının parasını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.



İlçeye bağlı Ütükyurdu köyünde ikamet eden 51 yaşındaki Mahmut Acar, 2 bin TL'ye müşteri bulduğu buzağısından kazandığı paranın tamamını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının banka hesabına yatırdı.



Konu hakkında açıklama yapan Acar, "Rejim askerlerinin Mehmetçiğimizin bulunduğu İdlib'e 8 kilometre yaklaşınca ben iki gece uyku uyumadım. Ebabil kuşları dediğim SİHA'larımızı da öyle görünce gururlandım. Mehmetçiğimize nasıl yardım edebilirim dedim, Askere gitmek istesem beni almazlar dedim. Ben de düşündüm karar verdim, maddi yönden, hayvanımı da sattım, bağış yaptım" dedi.



Acar, "Mehmetçiğimiz o SİHA'ları, İHA'ları geliştirsinler diye, o ebabil kuşlarımızı daha geliştirsinler diye bağış yaptım. İdlib düşerse Hatay da düşer" diye konuştu. - SİVAS