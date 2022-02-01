Buzdan şelale görüntüsüyle mest ediyor - Son Dakika

Buzdan şelale görüntüsüyle mest ediyor

ERZURUM - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan Sibirya soğukları Erzurum'da buzdan şelaleler oluşturdu.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinin Lehsor deresinde aşırı soğuklar nedeniyle kayalıklardan aşağı sarkan buzlar görsel güzellik oluşturdu.

Oltulu doğaseverler bu haftaki doğa yürüyüşlerini Lehsdor derede yaptılar.

Oltulu doğasever Öğretmen Hakan Yeşilyurt, "Doğu Anadolu'da Sibirya soğuklarının yaşandığı eksi 20 - 25 dereceyi bulduğu bir dönemdeyiz. Şenkaya Lehsor dersinde görmüş olduğunuz gibi buz şelalemiz var. Yol kenarında olması nedeni ile gelip geçenlerin dikkatini çekiyor. Fotoğraf çekilmek için ideal bir yer. Bölgemizin tarihi güzelliklerinin yanı sıra kışın güzelliklerini de gösteriyor" dedi.