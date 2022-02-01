Üye Girişi
Buzdan şelale görüntüsüyle mest ediyor - Son Dakika

Buzdan şelale görüntüsüyle mest ediyor

01.02.2022 09:17
Buzdan şelale görüntüsüyle mest ediyor

Buzdan şelale görüntüsüyle mest ediyor Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan Sibirya soğukları Erzurum'da buzdan şelaleler oluşturdu.

Buzdan şelale görüntüsüyle mest ediyor

ERZURUM - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan Sibirya soğukları Erzurum'da buzdan şelaleler oluşturdu.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinin Lehsor deresinde aşırı soğuklar nedeniyle kayalıklardan aşağı sarkan buzlar görsel güzellik oluşturdu.

Oltulu doğaseverler bu haftaki doğa yürüyüşlerini Lehsdor derede yaptılar.

Oltulu doğasever Öğretmen Hakan Yeşilyurt, "Doğu Anadolu'da Sibirya soğuklarının yaşandığı eksi 20 - 25 dereceyi bulduğu bir dönemdeyiz. Şenkaya Lehsor dersinde görmüş olduğunuz gibi buz şelalemiz var. Yol kenarında olması nedeni ile gelip geçenlerin dikkatini çekiyor. Fotoğraf çekilmek için ideal bir yer. Bölgemizin tarihi güzelliklerinin yanı sıra kışın güzelliklerini de gösteriyor" dedi.

Buzdan şelale görüntüsüyle mest ediyor
Buzdan şelale görüntüsüyle mest ediyor
Buzdan şelale görüntüsüyle mest ediyor
Buzdan şelale görüntüsüyle mest ediyor
Buzdan şelale görüntüsüyle mest ediyor
Buzdan şelale görüntüsüyle mest ediyor
Buzdan şelale görüntüsüyle mest ediyor

YORUMLAR
500

Doğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Buzdan şelale görüntüsüyle mest ediyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:16 İlçedeki vatandaşlar yüksek elektrik faturalarına isyan etti! Üretim durdu, vatandaşlar kahvede oturuyor
09:11 Artık kafeler ısıtıcıyı hesaba dahil ediyor! Denizli'de başladı
09:05 Yaşlı adam evin bahçesinde kendini astı
09:04 Omigron bitmeden alt türü hızla yayılıyor! Uzmanlar uyardı: Yeni varyant daha tehlikeli
08:55 Seyir halindeki araç, cayır cayır yandı! Sürücü son anda kurtuldu
08:53 İddianame tamamlandı! Asiye'ye saldıran köpekler silah sayıldı
08:30 Tuğba Ekinci'den Hadise'ye kaslı gönderme! Benimki daha yakışıklı ve borcu yok
08:20 Kocasıyla ilişki yaşayan arkadaşının yüzünü ve omzunu jiletle kesti! Savunması pes dedirtti
08:07 Adalet Bakanı Bozdağ'dan ayağının tozuyla ilk talimat: Kadın cinayetleri ve çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili gerekeni yapın!
08:06 Mert Öcal, Survivor'dan ayrılıyor mu? Sürgün adasına tepki gösterdi: Bilsem buraya gelmek için düşünürdüm!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 09:26:17. #1.13#
SON DAKİKA: Buzdan şelale görüntüsüyle mest ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement