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BUZLANAN YOL VE KALDIRIMLARDA DÜŞEN 300 KİŞİ HASTANELİK OLDU - Son Dakika

BUZLANAN YOL VE KALDIRIMLARDA DÜŞEN 300 KİŞİ HASTANELİK OLDU

24.01.2022 17:11
BUZLANAN YOL VE KALDIRIMLARDA DÜŞEN 300 KİŞİ HASTANELİK OLDU

DİYARBAKIR'da, 49 yılın en etkili kar yağışıyla 3 günde buz pistine dönen yol ve kaldırımlarda kayarak düşen 222 kişi, hastanelere başvurdu.

DİYARBAKIR'da, 49 yılın en etkili kar yağışıyla 3 günde buz pistine dönen yol ve kaldırımlarda kayarak düşen 222 kişi, hastanelere başvurdu. Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Halis Yerlikaya, "Şu ana kadar kırıklar nedeniyle 300'ün üzerinde hastanelerin acillerine başvuru yapılmıştır" dedi.

Kentte, 18 Ocak'ta başlayan kar yağışı sonrası kaldırım ve yollar, buz pistine dönüştü. Son 3 günde cadde ve kaldırımlarda kayarak düşen 300 kişi, hastanelik oldu. Kayganlaşan yollarda düşerek yaralanmalar nedeniyle 37 kişi Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne, 185 kişi ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Trafik kazasında yaralanan 15 kişi de tedavi için Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Kentte, toplam 300'ün üzerinde kişinin yaralandığı öğrenildi.

'300'DEN FAZLA KİŞİDE KIRIK VAR'

TTB Merkez Konsey Üyesi, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Halis Yerlikaya, "Çalışma zorunluluğu olanlar başta olmak üzere birçok kişi dışarı çıkıyor. Çoğu insan kendi aracıyla çıkamıyor. Hem araçlardan kaynaklı hem de yayaların kaldırımlardan düşmesi sonucu yaralanmalar çok sayıda olmuştur. Şu ana kadar 300'ün üzerinde kırıklar nedeniyle hastanelerin acillerine başvuru yapılmıştır" dedi.

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Türk Tabipler Birliği, Dicle Üniversitesi, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BUZLANAN YOL VE KALDIRIMLARDA DÜŞEN 300 KİŞİ HASTANELİK OLDU - Son Dakika
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